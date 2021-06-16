Промпроизводство в Беларуси в январе-мае выросло на 11,1%

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - мае в текущих ценах составил Br58,5 млрд, или в сопоставимых ценах - 111,1% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 0,2%, в обрабатывающей выросло на 11,5%.

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 12,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 2,2%.-0-