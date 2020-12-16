Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре снизилось на 0,7%

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-ноябре 2020 года в текущих ценах составил Br105,1 млрд, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню аналогичного периода 2019-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 2,2%, в обрабатывающей - на 0,2%. По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" оно снизилось на 4,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сохранилось на уровне января-ноября 2019 года.

Индекс промышленного производства в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,8%, с ноябрем 2019 года - 104,3%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-ноября 2019 года в производстве изделий из дерева и бумаги, в полиграфической деятельности на 14,9%, в производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 10,9%, транспортных средств и оборудования - на 3,2%, продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 3,1%.-0-