Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре увеличилось на 0,7%

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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-ноябре 2019 года в текущих ценах составил Br103,6 млрд, или в сопоставимых ценах 100,7% к показателю за аналогичный период 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.
Производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 0,4%, в обрабатывающей - на 0,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2%. По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" показатель снизился на 0,5%.-0-