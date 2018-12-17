Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре увеличилось на 6,1%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-ноябре в текущих ценах составил Br100 млрд, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню января-ноября 2017-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 3,3%; в обрабатывающей промышленности - на 6,2%; в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,1%; в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,4%.

Индекс промышленного производства за ноябрь 2018 года к ноябрю 2017-го составил 103,1%, к октябрю 2018 года - 100,4%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промпроизводства за январь-ноябрь 2018 года превысил уровень одиннадцати месяцев 2017-го. Наибольший прирост наблюдался в производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,1%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 13,9%), транспортных средств и оборудования (на 13,1%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 8,6%), химических продуктов (на 6,3%).-0-