Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре выросло на 6,7%

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - ноябре составил Br139,8 млрд, или в сопоставимых ценах 106,7% к уровню аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности возросло на 2,3%, в обрабатывающей - на 6,3%.

По видам экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 12,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 3,1%.-0-