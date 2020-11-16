Промпроизводство в Беларуси в январе-октябре снизилось на 1,2%

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - октябре 2020 года в текущих ценах составил Br94,1 млрд, или в сопоставимых ценах 98,8% к уровню аналогичного периода 2019-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 2,2%, в обрабатывающей - на 0,7%. По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" оно снизилось на 4,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство увеличилось на 0,1%.

Индекс промышленного производства в октябре по сравнению октябрем 2019 года составил 104,2%, с сентябрем 2020-го - 107,5%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января - октября предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги, в полиграфической деятельности - на 15,2%, производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 10,6%, продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 3,6%, транспортных средств и оборудования - на 1,3%.-0-