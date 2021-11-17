Промпроизводство в Беларуси в январе-октябре выросло на 7,1%

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - октябре составил Br125,2 млрд, или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Производство в горнодобывающей промышленности возросло на 2%, в обрабатывающей - на 6,8%.
По видам экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 12%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 3,1%.-0-