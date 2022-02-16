Промпроизводство в Беларуси в январе выросло на 7,2%

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе составил Br13,8 млрд, или в сопоставимых ценах 107,2% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности выросло на 8,9%, в обрабатывающей - на 7,7%.

По видам экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизилось на 2,1%.-0-