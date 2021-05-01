Промышленность и торговля стали самыми популярными видами экономической деятельности в 2020 году

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленность и торговля стали самыми популярными видами экономической деятельности среди населения Беларуси в 2020 году. Такие данные содержатся в статистическом обзоре Белстата к Празднику труда, сообщает БЕЛТА.

Информация в обзоре приводится за 2020 год. В экономике страны были заняты 4315,6 тыс. человек. В список наиболее популярных видов экономической деятельности среди населения вошли промышленность (23,5%), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (14,4%), образование (10,5%), сельское, лесное и рыбное хозяйства (8,7%), здравоохранение и социальные услуги (7,6%).

Отраслевая структура занятого населения характеризуется более высокой долей работающих в сфере услуг - удельный вес всех работающих в ней составил 61,4%.

На начало текущего года из общей численности работников в производстве были заняты 62,7% мужчин и 37,3% женщин, а в сфере услуг ситуация была противоположная - 68,4% женщин и 31,6% мужчин. Здравоохранение, социальные услуги и образование остаются наиболее популярными сферами деятельности среди женщин, а мужчины по-прежнему отдают предпочтение строительству, транспорту, почтовой и курьерской деятельности, сельскому, лесному и рыбному хозяйствам.

Уровень образования является одним из важнейших показателей качественного состава кадров. По данным выборочного обследования, среди занятых в экономике в 2020 году высшее образование имели 33,8%, среднее специальное - 23%, профессионально-техническое - 28%, общее среднее - 13,9%, общее базовое (включая общее начальное) - 1,3%.

Среди людей в трудоспособном возрасте уровень занятости составил 83%. Средний возраст занятых в 2020 году находился на отметке 41,2 года. При этом самый высокий показатель занятости - 92% - наблюдается в возрастной группе от 30 до 34 лет.

За 2020 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников без учета малых организаций без ведомственной подчиненности составила Br1250,9.-0-