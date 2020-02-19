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19 февраля 2020, 15:21

Промышленность, строительство и сфера АПК - как будут сотрудничать Беларусь и Архангельская область

Фото пресс-службы "Беллесбумпрома"
Фото пресс-службы "Беллесбумпрома"

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Архангельская область России подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2020-2022 годы. Подписание документа состоялось на заседании рабочей группы, которую возглавляют председатель "Беллесбумпрома" Юрий Назаров и губернатор Архангельской области Игорь Орлов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Соглашение предполагает сотрудничество по нескольким направлениям. В области промышленности и торговли предусматривается возможность поставок белорусской автомобильной, сельскохозяйственной техники, лесовозов, техники для лесотехнических целей, дорожной, строительной и пассажирской техники (в том числе для транспортировки людей с ограниченными возможностями), запасных частей к ним через дилерские центры, а также белорусских лифтов.

Планируется проработать вопрос участия белорусских организаций в проектировании и строительстве жилых, производственных, социальных и спортивных объектов Архангельской области, поставок строительных и отделочных материалов белорусского производства. Также решено проработать направления сотрудничества в торфодобывающей отрасли, в том числе по производству топливных торфяных брикетов, предоставлению услуг в области проектирования объектов добычи и переработки торфа в Архангельской области, организации поставок техники.

На заседании рабочей группы обсуждались совместные проекты в сфере проектирования и строительства школ и систем водоочистки. Игорь Орлов предложил белорусской стороне направить свои предложения по участию в строительстве крупнейшей в Архангельске общеобразовательной школы на 1,6 тыс. учащихся. Он также отметил, что Архангельская область очень нуждается в услугах по проектированию объектов строительства и белорусские организации могли бы восполнить этот спрос.

Интересен для Архангельской области белорусский опыт в благоустройстве населенных пунктов и территорий. Гости высоко оценили уровень благоустроенности, дизайнерского оформления и порядка в белорусской столице и хотели бы лучше изучить этот опыт, чтобы применить его в Архангельске и других городах региона.

Сотрудничество двух сторон в агропромышленной сфере будет содействовать поставкам белорусской техники для заготовки кормов, оборудования для молочно-товарных комплексов Архангельской области (доильного оборудования, кормораздатчиков, прицепов для сельскохозяйственной техники). "Обсуждались также вопросы прямых поставок белорусских продуктов питания в Архангельскую область. К ним в этом регионе большой интерес. Предприятия Архангельской области в свою очередь готовы наладить поставки качественной морокой рыбы в Беларусь. Также от гостей поступило предложение развивать сотрудничество в сфере селекционного семеноводства сельхозкультур, в частности картофеля", - отметили в пресс-службе.

Определены направления сотрудничества в сфере культуры, образования, спорта, туризма и социального развития, в области молодежной политики и патриотического воспитания, выставочно-ярмарочной деятельности.

Кроме того, будет развиваться сотрудничество между муниципальными образованиями и в информационной сфере. Оно будет строиться на реализации проектов, направленных на развитие экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между городами-побратимами в Архангельской области и Беларуси.-0-

Фото пресс-службы "Беллесбумпрома"

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