Промышленные кооперационные связи Беларуси и Узбекистана выходят на новый уровень - Утюпин

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленные кооперационные связи Беларуси и Узбекистана выходят на качественно новый уровень, заявил журналистам министр промышленности Беларуси Павел Утюпин на полях I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня по итогам пленарного заседания, в частности, подписано стратегическое соглашение между ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" и АО "Узагротехсаноатхолдинг" о сотрудничестве в области сборочного производства и реализации совместно произведенной продукции. Оно предусматривает доведение объемов совместного производства до 1 тыс. единиц техники для реализации как на внутреннем рынке, так и на внешних с достижением локализации до 50%. "Соглашение, которое включает не просто производство, но и обучение на долгосрочной основе, позволит вывести кооперационные поставки на качественно новый уровень", - сказал Павел Утюпин. По его словам, это является основой выстраивания долгосрочных взаимоотношений между странами.

В качестве примера активизации взаимодействия Павел Утюпин также назвал сотрудничество между МТЗ и Ташкентским заводом сельскохозяйственной техники. С 2017 года в адрес партнера в Узбекистан поставки составили более $30 млн. В этом году заключены контракты на поставку комплектующих более чем на $37 млн - это трансмиссии к двум моделям тракторов. В планах - увеличение объема производства. "Вопрос стоит о том, чтобы увеличить в разы сборку техники МТЗ в Узбекистане и наполнение рынка не только Узбекистана, но и сопредельных стран", - отметил министр. Во время пленарного заседания прозвучала информация, что стороны договорились о подписании соглашения о более углубленной кооперации и согласованном решении, касающемся выхода на производство 5 тыс. тракторов на ташкентском заводе.

Экспорт Беларуси в Узбекистан в большей степени связан с продукцией промышленности, в том числе это машиностроение, легкая промышленность, переработка. "Немаловажно, что в последние годы проходит активизация такого сотрудничества. На мой взгляд, это связано в первую очередь с визитом на высшем уровне, который прошел в прошлом году (визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Узбекистан в 2018 году. - Прим. БЕЛТА). Статистика по прошлому году показывает уверенный рост - около 15%. В этом году рост такой же. По Министерству промышленности это 20%", - добавил Павел Утюпин.

Он также выразил уверенность, что в ближайшее время будет решен вопрос, касающийся упрощения административных процедур по подтверждению и переподтверждению соответствия техники и зачета белорусских и узбекистанских сертификатов для взаимных поставок. Сейчас процесс занимает более длительный период.

Председатель БелТПП Владимир Улахович заметил, что на площадке Форума регионов уже подписаны отдельные контракты, но самые весомые будут заключены в присутствии глав двух государств. "Я думаю, это будет солидная прибавка к нашему товарообороту. По оценкам белорусской стороны, это около $160 млн - прямые контракты и поставки. А если говорить о поставках через третьи страны, то это более $400 млн", - сказал он. Кроме того, в белорусской столице работает выставка-ярмарка узбекских товаров, и там также идут прямые переговоры заинтересованных предприятий.

"Открыты новые ниши для сотрудничества. Это машиностроение и сборочное производство. Решены некоторые технические сложности, которые были по МТЗ, "Амкодору". Огромные перспективы по поставкам БелАЗов, - отметил Владимир Улахович. - Что касается аграрной тематики, достигнут целый пакет соглашений, договоренностей. Новая ниша - фармацевтика. Думаю, в ближайшее время создадим совместный кластер. Уже в 2020 году он будет работать по поставке продукции на рынки третьих стран".

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходил 29-30 июля. Его приурочили к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В программе форума три секции: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Главной темой пленарного заседания, которое состоялось сегодня, стало сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений.-0-