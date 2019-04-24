Промышленный и инвестиционный потенциал Беларуси презентован в Венгрии

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При поддержке посольства Беларуси в Венгрии с 22 по 25 апреля проходит визит в Будапешт делегации деловых кругов Беларуси, сообщили БЕЛТА в посольстве.

В составе делегации около 50 человек: представители Витебской области, Республиканской конфедерации предпринимательства, индустриального парка "Великий камень", СЭЗ "Гродноинвест" и "Брест", областных союзов нанимателей, промышленники и предприниматели.

Сегодня состоялся белорусско-венгерский деловой форум, организованный посольством совместно с Венгерским деловым клубом стран Восточной Европы. С венгерской стороны в нем приняли участие представители Министерства иностранных дел и внешней торговли, Венгерской торгово-промышленной палаты, национальной ассоциации нанимателей и работодателей, ассоциации производителей автокомпонентов, а также более 80 венгерских компаний. В числе участников мероприятия также были представители промышленного и сельскохозяйственного секторов, телекоммуникаций и IT, автокомпонентов, строительных и банковских услуг, туризма Венгрии.

С приветственным словом к участникам форума обратился посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев. Он подчеркнул важность того, что деловые круги Беларуси и Венгрии услышали призыв политического руководства двух стран и проявили инициативу по организации масштабного бизнес-форума даже без привязки к каким-либо двусторонним визитам на правительственном уровне. Посол выразил уверенность, что успех мероприятия будет построен по формуле "из количества в качество".

Александр Пономарев отметил, что соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, которое было подписано в январе этого года министрами иностранных дел двух стран, создает основу для активизации инвестиционной деятельности.

Начальник департамента Восточной Европы МИД Венгрии Отто Рона подчеркнул серьезное внимание, которое придает венгерское внешнеполитическое ведомство работе с Беларусью, упомянув ключевые торгово-экономические проекты, которые находятся на проработке двух сторон. Венгерский дипломат отметил важность установления доверительных контактов во время форума на основе личных знакомств.

На полях форума прошла презентация промышленного и инвестиционного потенциала Беларуси и возможностей сотрудничества с Витебской областью, СЭЗ "Гродноинвест" и "Брест", индустриальным парком "Великий камень", ОАО "Белорусский металлургический завод", а также проведены В2В переговоры белорусских и венгерских компаний.

Запланировано продолжение деловых переговоров с венгерскими партнерами, посещение Торгово-промышленной палаты города Будапешта.-0-