Промышленный сектор в январе-сентябре увеличил закупки металла на БУТБ на 3%

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленный сектор в январе - сентябре увеличил закупки металла на торгах Белорусской универсальной товарной биржи на 3%, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Предприятия промышленного сектора в январе - сентябре закупили на торгах Белорусской универсальной товарной биржи более 311 тыс. т черного металлопроката на общую сумму Br762 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы реализации увеличились на 3% как в натуральном, так и стоимостном выражении. В структуре продаж преобладали сделки по закупке стальных труб, листового проката и арматуры. На них пришлось около 65% от всего объема реализации чермета через БУТБ", - сказал Роман Янив.

По словам начальника управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгения Бурейко, для многих крупных промышленных предприятий страны биржевая площадка стала привычным инструментом для закупки металла. "Номенклатура достаточно широкая: от метизов и стальных прутков до трубопроводов и мостовых конструкций. При этом, исходя из потребностей покупателей, регулярно вводятся новые товарные позиции. Сейчас их уже несколько тысяч", - отметил он.

Евгений Бурейко также подчеркнул, что, несмотря на рост цен на металлопрокат в России, откуда преимущественно импортируется эта продукция, расходы белорусских участников биржевых торгов на закупку сырья практически не изменились. "Вся суть биржевых торгов в конкуренции, а по такой популярной группе товаров, как металлопродукция, она особенно высокая. Нередко на одну заявку на покупку претендуют сразу 10-15 поставщиков. По нашим подсчетам, благодаря биржевому механизму за 9 месяцев отечественные предприятия сэкономили около Br135 млн, то есть почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года", - обратил внимание начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-