ПРООН объявил конкурс решений по повышению доступности микрофинансирования в регионах Беларуси

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа развития ООН и Министерство экономики Беларуси при финансовой поддержке Европейского союза объявили конкурс среди кредитно-финансовых организаций, заинтересованных в повышении доступности микрофинансовых услуг на местном уровне, для стимулирования развития сектора микро-, малого и среднего предпринимательства в республике. Об этом БЕЛТА сообщили в представительстве ПРООН в Беларуси.

Участникам конкурса предлагается представить предложения комплекса мероприятий по повышению доступности микрофинансовых услуг на местном уровне. Победителю конкурса будут компенсированы расходы, связанные с реализацией предложенных решений.

Ожидается, что победитель конкурса создаст инфраструктуру для повышения доступности микрофинансовых услуг, будет предоставлять консультационные услуги в сфере микрофинансирования, проводить информационно-образовательные мероприятия по продвижению микрофинансовых услуг на территории пилотных районов проекта.

"Доступность займов для субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах будет способствовать расширению их деятельности, устойчивому развитию, созданию новых рабочих мест и в целом укреплению экономического потенциала малых территориальных единиц", - прокомментировала национальный координатор проекта Ирина Бабаченок.

По словам руководителя отдела программ сотрудничества представительства Европейского союза в Беларуси Беренда де Гроота, микрофинансирование - один из наиболее эффективных инструментов финансово-кредитной поддержки предпринимательской инициативы в мире, особенно в условиях пандемии.

"Микрофинансирование помогает развивать существующие предприятия, формирует навык работы с заемными средствами, - отметила постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева. - Финансовые продукты и услуги для предпринимателей и уязвимых групп населения важны для экономического роста".

Сбор предложений проводится с 13 июля по 18 августа.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.-0-