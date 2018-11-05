Протекционизм и эскалация торговых конфликтов в мире вызывают озабоченность - Евдоченко

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протекционизм и эскалация торговых конфликтов в мире вызывают озабоченность. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

"Последние протекционистские меры и эскалация торговых конфликтов вызывает большую озабоченность у Беларуси. Мы все время отмечаем, что это происходит последний год или месяцы, но думаю, что, наверное, дело обстоит серьезнее, - сказал Андрей Евдоченко. - При этом наибольшее количество конфликтных мер принимают страны, которые сами себя определили в лидеры мировой экономики".

По мнению первого замминистра, последние ограничительные меры в мировой торговле еще не полностью материализовались, но потенциально несут большую угрозу. Например, введение пошлин на ввоз в США стали и алюминия затронуло интересы Белорусского металлургического завода.

Из-за торговых конфликтов в мире возникают риски для роста внешнеторгового оборота Беларуси. "Пика нашей торговли мы достигли в 2012 году, когда объем товарооборота составлял $92,5 млрд. После этого мы четыре года падали, наш объем торговли сократился на 45%, а белорусский экспорт упал на 49%. Только в конце 2016 года благодаря восстановлению мировой экономики, налаживанию торговых потоков мы начали прирастать, - отметил Андрей Евдоченко. - Мы прошли короткую дистанцию восстановления, в этот период было бы нежелательно снижать - нам еще надо добавить почти $30 млрд до уровня 2012 года".-0-