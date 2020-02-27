Протокол о новом распределении таможенных пошлин в ЕАЭС внесен на ратификацию в Госдуму РФ

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин внес сегодня на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, которым закрепляется новый нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС. Информация об этом опубликована в базе данных нижней палаты российского парламента, сообщает БЕЛТА.
Протокол был подписан главами государств ЕАЭС 1 октября 2019 года в Армении.
Документ устанавливает с 1 января 2020 года следующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,86%, Казахстан - 6,955%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,065%.
По сравнению с прежним нормативом доля Беларуси выросла на 0,3%, для России и Казахстана снизилась на 0,2% и 0,1% соответственно.-0-