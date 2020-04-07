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Экономика
07 апреля 2020, 20:53

Протокол об общем электроэнергетическом рынке проходит ратификацию в странах ЕАЭС

Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

7 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Протокол о формировании общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза проходит ратификацию в государствах ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Коллегия ЕЭК 7 апреля рассмотрела информацию о результатах мониторинга выполнения программы формирования общего электроэнергетического рынка (ОЭР) ЕАЭС в 2019 году. Его создание предусмотрено Договором о ЕАЭС. Решениями Высшего Евразийского экономического совета утверждены концепция и программа его формирования.

"Ключевым событием прошедшего года стало подписание 29 мая главами государств ЕАЭС международного договора об общем электроэнергетическом рынке союза, - напомнили в ЕЭК. - Документ сформирован в виде протокола к Договору о ЕАЭС и содержит изменения раздела ХХ договора. Протокол определяет правовые основы и принципы формирования, функционирования и развития ОЭР союза, устанавливает сферы, которые будут урегулированы правилами функционирования рынка, а также наделяет полномочиями органы союза по утверждению актов, предусмотренных этим документом. Сейчас протокол проходит внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу".

Кроме этого, 20 декабря прошлого года главы государств евразийской пятерки утвердили план мероприятий, которые следует выполнить до начала работы ОЭР ЕАЭС. "Его запуск планируется не позднее 1 января 2025 года со вступлением в силу четырех правил функционирования рынка, - отметили в пресс-службе. - Это правила взаимной торговли электрической энергией, правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи, правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) и правила информационного обмена на ОЭР союза".

План мероприятий предусматривает также утверждение положения о развитии межгосударственных электрических сетей, формы договора о присоединении к рынку, регламентов централизованной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке союза и ряда других нормативных актов. В плане речь идет и о тестовых испытаниях технологической основы ОЭР союза, в том числе электронной системы торговли электроэнергией.

"В 2020 году продолжается работа по формированию общего электроэнергетического рынка союза, в первую очередь - по согласованию проектов правил функционирования ОЭР ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-

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