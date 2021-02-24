Процедура ликвидации Толочинского райпо продлена до августа

24 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации признанного банкротом Толочинского райпо до 12 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Такая мера будет способствовать более полному удовлетворению требований кредиторов, отметили в суде. При этом учтено решение общего собрания кредиторов, утвердившего новый план ликвидации организации.

По информации антикризисного управляющего Николая Миронова, основной причиной, не позволившей провести ликвидацию в установленный срок, стала большая работа по оформлению прав на недвижимость. Толочинское райпо не занималось присвоением адресов земельным участкам, объектам недвижимости, не уточняло границы земельных участков, не вносило изменения в технические паспорта при перепланировке зданий и сооружений. На значительную часть недвижимости не были оформлены правоустанавливающие документы. По ряду объектов, зарегистрированных на сельские потребительские общества, реорганизованные в 1990-х годах, не удалось подтвердить правопреемство Толочинского райпо. Пришлось запускать процедуру формирования земельных участков с последующей их передачей в пользование райпо на правах аренды. На начало февраля такая работа проводится в отношении 15 земельных участков в Толочине, горпоселке Коханово и других сельских населенных пунктах. Еще по девяти объектам ожидаются результаты независимой оценки, чтобы затем выставить недвижимость на аукцион.

За время ликвидационного производства на торгах проданы 15 объектов движимого и недвижимого имущества на общую сумму почти Br567 тыс. По прямым договорам продано малоценного инвентаря на Br135,5 тыс. В результате продажи и сдачи имущества в аренду, взыскания дебиторской задолженности выручено около Br555 тыс. Это позволило почти на 90% погасить задолженность перед кредиторами третьей очереди, куда входят обязательные платежи в бюджет, а также приступить к расчетам с кредиторами последующих очередей, в том числе путем передачи им имущества райпо в счет погашения долгов.

Толочинское райпо было признано банкротом решением экономического суда Витебской области в августе 2019 года, в отношении должника открыто ликвидационное производство, которое продлевалось в августе 2020-го. Организация зарегистрирована Витебским облисполкомом в октябре 1999 года, специализировалась на оптовой и розничной торговле продуктами питания и промтоварами, услугах общественного питания.-0-