2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проценты по кредитам некоторых предприятий легпрома в 2020 году возместят из бюджета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 января 2020 года №55, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, Оршанскому льнокомбинату возместят проценты по кредиту на модернизацию. Речь идет о кредите в $51,8 млн, который выдан в соответствии с соглашением между правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая от 30 декабря 2015 года. Возмещать проценты будут в белорусских рублях. Полученные средства в 2020 году направляются Оршанским льнокомбинатом на пополнение оборотных средств.

Беларусбанку будут ежемесячно уплачивать 50% ставки по кредитам, выданным ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", и 100% ставки по кредитам ОАО "Камволь".

Кроме того, Беларусбанку компенсируют потери от предоставления кредита Оршанскому льнокомбинату на строительство служебного жилья для его работников.

Министерству финансов поручено обеспечить компенсацию потерь, возмещение и уплату процентов или их части по кредитам в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели в 2020 году.

Контролировать выполнение постановления поручено концерну "Беллегпром".-0-