25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проценты по кредитам некоторых предприятий легпрома в 2022 году возместят из бюджета. Соответствующее постановление Совета Министров №101 от 23 февраля 2022 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Беларусбанку будут компенсированы потери от предоставления кредита, выданного Оршанскому льнокомбинату на строительство служебного жилья для его работников. Компенсация выделяется за счет средств республиканского бюджета в размере разницы между ставкой рефинансирования Национального банка, действующей на дату компенсации, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту, установленной в размере 5% годовых.

Согласно документу Оршанскому льнокомбинату возместят проценты по кредиту на модернизацию. Речь идет о кредите на $51 млн 834 тыс. 700, полученном в соответствии с кредитным соглашением между правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая от 30 декабря 2015 года. Средства выделены на второй этап модернизации льнокомбината с расширением производства по ул.Молодежной, 3, в Орше. Будет компенсировано 100% ставки по кредиту.

Управляющей компании холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" по займам Белагропромбанка будет компенсирована часть процентов за пользование банковскими кредитами в размере ставки, уменьшенной на 2 процентных пункта. Средства выделялись на инвестпроект по созданию и модернизации производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкцию мехового комбината.

Проценты будут возмещены за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры. Оршанский льнокомбинат и управляющая компания направят полученные денежные средства на пополнение оборотных средств.

Кроме того, Беларусбанку ежемесячно будут уплачивать часть процентов по кредитам, выданным Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению, в размере 50% ставки по кредитам. При этом уплата части процентов будет независимо от предоставления отсрочек (рассрочек) возврата (погашения) сумм основного долга по кредитам без изменения их окончательного срока погашения. По кредитам, выданным ОАО "Камволь", Беларусбанку ежемесячно будут уплачивать 100% ставки.

Контроль выполнения постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности. Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-