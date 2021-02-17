Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода будут уплачены из бюджета

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода в 2021 году будут уплачены из республиканского бюджета. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 февраля 2021 года №83 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Кредиты выданы Беларусбанком и Банком развития открытым акционерным обществам "Белорусский цементный завод", "Кричевцементношифер", "Красносельскстройматериалы", Гродненский стеклозавод.

По кредитам цементным заводам в белорусских рублях из бюджета будут выплачиваться проценты в размере ставки по кредиту, но не более 100% ставки рефинансирования, по валютным кредитам - в размере ставки по кредиту, но не более 7% годовых с уплатой в белорусских рублях.

Половина ставки рефинансирования будет выплачиваться по рублевым кредитам Гродненского стеклозавода, по валютным кредитам - 50% ставки по кредиту с уплатой в белорусских рублях.-0-