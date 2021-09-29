Процесс цифрового технического регулирования в ЕАЭС планируется запустить до 2023 года

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Масштабный проект "Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС" планируется реализовать до 2023 года. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина отметила, что данный проект в отличие от уже действующих в ЕАЭС цифровых сервисов "Работа без границ" и "Путешествую без COVID-19" ориентирован на производителей продукции. "Основная цель проекта - цифровизация процессов формирования обязательных требований к продукции, разработки техрегламентов и перечней стандартов, - сказала она. - На первом этапе предусматривается создание трех сервисов: сервис по разработке технических регламентов и стандартов к ним; сервис по формированию единого перечня продукции, в отношении которого устанавливаются обязательные требования; сервис по оцифровке полного набора данных об обязательных требованиях к продукции".

Официальный представитель ЕЭК подчеркнула, что все сервисы будут предлагаться пользователям на безвозмездной основе. "Решение о запуске проекта было принято в январе текущего года, а реализовать его планируется до 2023 года. В целом предстоит оцифровать более 10 тыс. документов", - добавила она.-0-