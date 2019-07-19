Проверить деловую репутацию субъекта хозяйствования можно на едином портале электронных услуг

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуга по проверке благонадежности деловой репутации доступна на едином портале электронных услуг, сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

Электронная услуга предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в виде агрегированной информации на основе сведений нескольких государственных информационных ресурсов, интегрированных с общегосударственной автоматизированной информационной системой (ОАИС).

Сведения предоставляются в привязке к УНП. Если УНП неизвестен, то пользователь может воспользоваться поиском по наименованию, выбрать интересующего его контрагента и далее получить информацию по конкретному УНП.

При получении услуги предоставляется общая информация о субъекте хозяйствования, сведения о нахождении в Государственном реестре плательщиков, о наличии или отсутствии задолженности перед бюджетом, информация по делам о банкротстве, а также о включении субъектов хозяйствования в план выборочных проверок КГК, сведения Торгового реестра.

"Это первая электронная услуга подобного рода, когда информация из семи государственных баз данных предоставляется комплексно, по одному клику, без надобности получать сведения отдельно по семи запросам", - отметили в НЦЭУ.

Для юрлиц, ИП услуга доступна с использованием электронной цифровой подписи, физлицам - по уникальному идентификатору, включающему в себя логин (имя учетной записи гражданина в ОАИС) и пароль.

Услуга по проверке благонадежности деловой репутации платная - оценка рисков перед потенциальной сделкой стоит 42 копейки.-0-