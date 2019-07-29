Проверки государственных органов: что должен знать каждый субъект хозяйствования

Несмотря на сокращение в прошлом году числа проверок субъектов хозяйствования, тщательность, скрупулезность проведения контрольных мероприятий и их качество возрастают. Цифры говорят сами за себя: сумма средств, обращенных в доход государства в 2018 году, составила 177 млн бел. руб., что превышает более чем на 16 % аналогичный показатель предыдущего года. В результате проверок Департамента финансовых расследований почти у 50% проверяемых организаций были выявлены нарушения, а виновные лица привлечены к ответственности. Несомненным "лидером" и большой "болью" остаются коррупционные правонарушения. За прошедший 2018 год их число составило почти 2 тысячи, а к ответственности были привлечены около 1 тысячи должностных лиц. А ведь при проверке органами прокуратуры выявляются не только факты коррупции, затрагивается и масса других аспектов деятельности организации: процедуры государственных закупок, расходование бюджетных средств, соблюдение налогового и таможенного законодательства. Распространены и нарушения прав работников. На основании материалов государственных инспекторов труда в 2018 году за нарушения законодательства о труде и об охране труда привлечены к дисциплинарной и административной ответственности более 5 тысяч уполномоченных должностных лиц.

Насколько серьезными не были бы основания для проведения проверки, возможность минимизировать риски для организации все же существует. Чтобы заблаговременно исправить недочеты, необходимо провести самостоятельный аудит состояния дел на предприятии, взглянув на них с позиции проверяющих.

Для профилактики нарушений законодательства и снижения их количества, а также повышения юридической грамотности руководителей и специалистов субъектов хозяйствования Образовательный центр "Профессиональный интерес" при участии представителей государственных органов, осуществляющих проверки, проведет в Минске серию семинаров:

8 августа 2019 г. - "Проверки органов прокуратуры: что должен знать каждый субъект хозяйствования"

Ключевые вопросы семинара:

Виды проверок и форм контроля.

Вопросы, подлежащие проверке органами прокуратуры.

Полномочия прокурорских работников при проведении проверок.

Коррупционные преступления. Взяточничество.

Планирование антикоррупционной деятельности в организации. Разработка и содержание плана (программы) мероприятий по противодействию коррупции.

Меры реагирования по результатам проведенной проверки.

Полная программа и условия участия на сайте http://bit.ly/Proverki_prokuratura

15 августа 2019 г. - "Проверки Государственной инспекции труда: новые требования и порядок. Типичные нарушения и ошибки, выявляемые при проверках"

Ключевые вопросы семинара:

Порядок проведения проверок.

Риск-ориентированный подход при проведении проверок ДГИТ.

Основные нарушения:

- при оформлении, продлении и прекращении трудовых отношений с работниками;

- привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности;

- предоставлении отпусков и пр.

Привлечение к ответственности.

Обжалование действий должностных лиц проверяющих органов и др.

Полная программа и условия участия на сайте http://bit.ly/Proverki_DGIT

22 августа 2019 г. - "Проверки органов финансовых расследований: выявление и пресечение экономических преступлений"

Ключевые вопросы семинара:

Основания для проверок, порядок их назначения и проведения.

Коррупционные правонарушения.

Уклонение от уплаты налогов.

Легализация средств, полученных преступным путем.

Порядок привлечения к ответственности.

Обжалование результатов проверок и др.

Полная программа и условия участия на сайте http://bit.ly/Proverki_DFR

Слушатели каждого семинара получат ответы на такие вопросы, как:

Чем отличаются "выборочные проверки" от "плановых". Изменилась ли процедура с появлением нового термина?

Какие тенденции в деятельности контрольных (надзорных) органов прослеживаются в текущем году?

На что обращают внимание проверяющие в первую очередь?

Какие действия предпринять по завершении проверки и есть ли шанс обжаловать ее результаты?

КАЖДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ВЫДАЕТСЯ СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!

Со всей необходимой информацией можно ознакомиться на сайте http://bit.ly/ProfInterest , в группе Facebook @professionalinterest и по телефонам: (017) 269-86-51; (025) 7-999-88-2

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