Провинция Юньнань намерена развивать сотрудничество с белорусскими предприятиями

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская провинция Юньнань заинтересована развивать сотрудничество с Беларусью на уровне предприятий и организаций. Речь об этом шла 11 июля на встрече депутатов Палаты представителей с делегацией постоянного комитета Собрания народных представителей провинции, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель главы постоянного комитета Ян Баоцзянь отметил, что китайская сторона заинтересована в укреплении взаимодействия. При этом, по его мнению, сотрудничество должно развиваться не только между правительствами, но и между местными организациями. "Тесные контакты между предприятиями позволят эффективно наращивать торгово-экономическое сотрудничество", - добавил он.

Во время встречи обсуждались пути углубления взаимовыгодного партнерства Беларуси и провинции Юньнань в инициативе "Пояс и путь", продвижение совместных проектов. Среди перспективных направлений взаимодействия - медицинская и фармацевтическая отрасли, сельское и лесное хозяйство, образование.

Юньнань - юго-западная горная провинция Китая, граничит с Лаосом, Вьетнамом, Мьянмой. Здесь добывается более 150 видов полезных ископаемых (93% общего числа в стране). В провинции залегает около трети мировых запасов олова. Развиты горная промышленность, в том числе угольная, черная и цветная металлургия, сельское хозяйство.-0-