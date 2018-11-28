Псковская область рассчитывает на сохранение положительных тенденций в торговле с Беларусью

28 ноября, Псков /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Псковская область рассчитывает, что сложившиеся в торговле с Беларусью положительные тенденции будут сохранены. Об этом заявил белорусским и российским журналистам губернатор региона Михаил Ведерников по итогам прошедших сегодня в Пскове переговоров с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, объем товарооборота Беларуси и Псковской области с начала года составил $168 млн, что на 22% больше, чем за весь 2017 год. "Эта положительная тенденция, надеюсь, сохранится", - сказал он.

Михаил Ведерников сообщил, что во время переговоров с госсекретарем затрагивались вопросы совместного участия в реконструкции и строительстве автомобильных дорог в Псковской области, организации более удобного железнодорожного сообщения. "Здесь быстрых решений быть не может, но мы договорились приступить к обсуждению этих проблем", - отметил он.

Губернатор констатировал, что у региона традиционно добрые отношения с Беларусью. "Благодарим, что в любой ситуации правительство Беларуси оперативно откликается. У нас есть социальные объекты, которые построены с поддержкой белорусской стороны, мы оперативно взаимодействуем в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций", - добавил Михаил Ведерников.

Группа белорусских журналистов находится в Пскове в составе пресс-тура, организованного Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-