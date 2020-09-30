Псковская область заинтересована в поставках техники МАЗ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод и Псковская область заинтересованы в расширении сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия по итогам визита делегации из Псковской области России во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Визит на предприятие начался с посещения экспозиции популярных и новых моделей автотехники производства Минского автомобильного завода. Представители Псковской области выразили особый интерес к новинке этого года - электробусу МАЗ-303Е10. Михаил Ведерников уточнил все технические характеристики этой модели пассажирского транспорта, а также условия режима его эксплуатации.

"Пассажирские автобусы МАЗ регулярно получают положительные отзывы от эксплуатирующих организаций Пскова, впрочем, как и грузовая автотехника, поставки которой ведутся в этот регион уже довольно продолжительный период", - отметили в пресс-службе.

Минский автомобильный завод готов предложить Псковской области широкую линейку своей автотехники, в чем губернатор региона смог сам лично убедиться. Михаил Ведерников протестировал кабину нового тягача МАЗ-5440М7, главное отличие которой от серийно выпускаемых заводом машин - установка новейших трансмиссии и двигателя производства DaimlerTrucks Mercedes-Benz OM 470, развивающем 315 л.с., экологического класса Евро-6.

Губернатор заинтересовался и тяжеловозной автотехникой завода - самосвалом МАЗ-65262L. Регион, по его словам, нуждается в надежной самосвальной технике, способной перевозить большие объемы тяжелых строительных грузов.

Во время переговоров, которые прошли после посещения экспозиции, Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковскую область связывают с Беларусью давние дружеские и партнерские отношения. "Беларусь является нашим ключевым внешнеэкономическим, внешнеторговым партнером. Выстроено тесное взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах. В первую очередь машиностроение, транспорт, АПК. Наши предприятия активно закупают белорусскую технику: сельскохозяйственную, дорожную, а также пассажирские автобусы", - сказал он. Таким образом, укрепление сотрудничества с Минским автомобильным заводом может придать новый импульс взаимному развитию экономики и увеличению товарооборота.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-

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