Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 июля 2019, Пт
+22°C
Переменная облачность EUR 2.2576
USD 2.0271
RUB 3.2128
Главное
Александр Лукашенко и Эдгарс Ринкевичс Лукашенко: Беларусь намерена более серьезно развивать экономические отношения с Латвией
Президент
Правительство готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку
Экономика
Белорусские аграрии намолотили более 2 млн т зерна
Экономика
"Евроопт" открыл в Беларуси 1000-й магазин!
Общество
Модернизация "Олимпийки", строительство порта и аэроэкспресс в Национальный аэропорт - что ждет дорожную отрасль Беларуси
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Панды отпраздновали день рождения на грандиозной вечеринке
14:24 Калейдоскоп
ЕЭК: институт предупреждения конкуренции в ЕАЭС может быть внедрен в скором времени
14:02 Экономика
Состояние здоровья пострадавшего в Турции белорусского дипломата улучшилось - МИД
13:54 Общество
Благодарность Президента объявлена работникам различных сфер деятельности
13:51 Президент
Экспорт белорусской целлюлозы в I полугодии вырос более чем в 90 раз
13:37 Экономика
Ващенко: только совместными усилиями можно сделать мир безопаснее
13:30 Общество
Пусконаладочные работы на заводе в Светлогорске планируется завершить до конца года
13:29 Экономика
Белорусский рубль на торгах 26 июля укрепился к трем основным валютам
13:28 Экономика
Систему прослеживаемости подкарантинной продукции могут создать в ЕАЭС
13:17 Экономика
Денежные переводы белорусам из-за рубежа в II квартале сократились на 8,4%
13:09 Экономика
Волонтер разрабатывает ПО по поиску пропавших людей
13:04 Технологии
Хоккеисты "Юности" и "Немана" успешно стартовали в международном турнире в Гродно
12:55 Спорт
Врачи различных направлений проконсультируют желающих во время марафона ЗОЖ в Минске
12:50 Регионы
Латвия рассчитывает на насыщенный политический и экономический диалог во время визита Лукашенко в Ригу
12:45 Политика
Космический корабль с солнечным парусом тестируют на орбите Земли
12:37 Технологии
В Беларуси предлагают запретить бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах
12:34 Общество
К сети партнеров карты рассрочки "Черепаха" банка ВТБ (Беларусь) присоединилась "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко"
12:30 Общество
"Покед, пакет!" – экосумка по цене обычного пакета
12:26 Общество
ФОТОФАКТ: Целый день от рассвета до заката в одной удивительной панораме
12:21 Калейдоскоп
Брестская область перешагнула экватор уборочной страды
12:16 Регионы
Все новости
Темы
Форум регионов Беларуси и Узбекистана Форум регионов Беларуси и Узбекистана
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Уборочная кампания Уборочная кампания
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Пусконаладочные работы на заводе в Светлогорске планируется завершить до конца года

Экономика 26.07.2019 | 13:29
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы. Фото из архива
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы. Фото из архива

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пусконаладочные работы на заводе сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" планируется завершить до конца года, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятие в Светлогорске работает, производит продукцию, отгружает ее на внутренний и на внешний рынки. Но еще идет отладка отдельных процессов, наладка технологического оборудования. Рассчитываем, что к концу года работы будут завершены, и завод заработает в полную силу", - сказал Михаил Касько.

Еще один крупный проект - запуск завода мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои".

"С Добрушем ситуация несколько сложнее. Мы подготовили пакет документов, согласовали и направили в Совет Министров. Совмином поддержано решение главы государства по варианту завершения этого проекта. В случае принятия соответствующих решений проект должен быть реализован, наверное, к концу следующего года", - отметил заместитель председателя концерна.

Производство в Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около $300 млн. Планируется, что на заводе в Добруше из этой целлюлозы будет производиться 200 тыс. т картона в год на сумму около $250 млн.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
предприятие, Светлогорск
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией
Благодарность Президента объявлена работникам различных сфер деятельности
В Беларуси предлагают запретить бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах
Более 20 смартфонов Samsung стали дешевле в салонах и интернет-магазине МТС
Златки, макароны по-флотски и хадуны вясковые: в Минске пройдет фестиваль олдскульного стритфуда Retr-A-Fest
Беларусь вступает в Международную организацию комиссий по ценным бумагам
Ващенко: только совместными усилиями можно сделать мир безопаснее
Состояние здоровья пострадавшего в Турции белорусского дипломата улучшилось - МИД
Государственная администрация водного транспорта будет создана в Беларуси
В Ашхабаде главы государств СНГ обсудят декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2576 BYN 2.254 BYN 2.258 BYN
USD
2.0271 BYN 2.024 BYN 2.028 BYN
RUB
3.2128 BYN 3.202 BYN 3.213 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Беларусь намерена более серьезно развивать экономические отношения с Латвией
Все видео

Фотоновости

Заседание общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК
Все фото

Инфографика

Профилактика отравлений грибами Чтобы избежать отравления грибами, специалисты рекомендуют не пренебрегать элементарными правилами профилактики.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко с вертолета проинспектировал ход уборочной в нескольких регионах
Благодарность Президента объявлена работникам различных сфер деятельности
Лукашенко: Беларусь никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией
Политика
Эдгарс Ринкевичс Латвия рассчитывает на насыщенный политический и экономический диалог во время визита Лукашенко в Ригу
Страны Содружества готовы к продолжению сотрудничества с Украиной - Смагулов
У Беларуси и Латвии есть потенциал для вывода сотрудничества на более высокий уровень - Макей
Происшествия
Фото из архива Один из обвиняемых по делу об убийстве бизнесмена в Березино приговорен к пожизненному заключению
Движение в районе пересечения ул.Казинца и МКАД затруднено из-за аварии
В Жлобинском районе искали мальчика, которого отчим оставил в машине и ушел за грибами
Общество
Онега открывает третий завод: 36 миллионов рублей инвестиций, 130 рабочих мест и склад для картошки размером с футбольное поле
Три коротких номера МТС, которыми часто пользуются белорусы и иностранные туристы
Состояние здоровья пострадавшего в Турции белорусского дипломата улучшилось - МИД
Регионы
Фото из архива В Витебской области проведен комплексный анализ социально-экономической ситуации
Врачи различных направлений проконсультируют желающих во время марафона ЗОЖ в Минске
Брестская область перешагнула экватор уборочной страды
Спорт
Фото beachsoccer.ru Сборная Беларуси впервые вышла в финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу
Хоккеисты "Юности" и "Немана" успешно стартовали в международном турнире в Гродно
Баскетболистки "Цмокі-Мінск" узнали соперников в групповом этапе Еврокубка-ФИБА
Технологии
Волонтер разрабатывает ПО по поиску пропавших людей
Космический корабль с солнечным парусом тестируют на орбите Земли
В Минске появится первый в Европе виртуальный арт-объект - айтишник
Культура
Фото из архива Артисты арт-проекта "Три тенора" выступят на фестивале классической музыки в Минске 27 июля
Дни культуры Египта осенью пройдут в Беларуси
Песни о войне прозвучат в Брестской крепости 25-26 июля
В мире
Фото УКРИНФОРМ Партия "Слуга народа" победила на выборах в Верховную раду
В США возобновляют смертную казнь на федеральном уровне
В Индии женщина проглотила полтора килограмма украшений и монет
Калейдоскоп
Фото Stephen Wilkes ФОТОФАКТ: Целый день от рассвета до заката в одной удивительной панораме
Панды отпраздновали день рождения на грандиозной вечеринке
В Баку открылся музыкальный фестиваль "Жара 2019"
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Пресс-конференция Евгений Садыков,
Анжела Борщ,
Геннадий Волнистый 9 июля О развитии системы электронной ветеринарной сертификации в Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?
Газета 7 дней
Дважды по 35
Пешеход, на переход!
Аптечка в конверте
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия