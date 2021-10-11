Пусть о вашей победе узнают все - новый рекламно-информационный проект БЕЛТА

Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА и журнал "Экономика Беларуси" представляют вашему вниманию новый мультимедийный проект "Лучшие из лучших" и приглашают к участию в нем.

Цель проекта - впервые в Республике Беларусь на одной медийной площадке рассказать о международных и республиканских бизнес-конкурсах, проведенных в нашей стране в 2021 году, об их организаторах и участниках (победителях, лидерах отраслей). Отдельно будут представлены предприятия, проходящие в номинации "Лучшие из лучших по версии БЕЛТА", где основным критерием отбора является активная социальная ответственность бизнеса, а именно поддержка спорта и туризма, культуры, незащищенных слоев населения, собственных работников предприятия и т.д.

Вид мультимедийного проекта - рекламные публикации в журнале и на сайте главного информационного агентства страны belta.by, выходящие одновременно. PDF-версия проекта будет доступна для скачивания всей аудитории сайта.

Форма подачи рекламной информации - интервью с топ-менеджерами, рекламные статьи предприятий или брендов, рекламные модули (не менее ½ полосы), полноцветные обложки - 2, 3, 4. На сайте внутри информационно-рекламных статей заказчика могут дополнительно размещаться активные ссылки на его сайт и на видео в корпоративных YouTube-каналах.

Партнеры проекта - отраслевые конкурсы "Выбор года", "Лидер потребительского рынка", "Лидер года", "Лучший строительный продукт года" и иные партнеры.

Стоимость размещения в проекте:

Обложка: Br 556,78 руб. с НДС

Статья в печатной версии и в Интернет-версии (1 стр.): Br 346,10 руб. с НДС

Выход проекта из печати и в Интернете: 25-28.12.2021

О нас:

Журнал "Экономика Беларуси" рассказывает о происходящих в отечественной экономике процессах, выходит 4 раза в год на русском и английском языках. Создан по инициативе Совета Министров, учредителями являются Министерство иностранных дел, Министерство экономики, Министерство финансов и Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА - крупнейший первоисточник новостей в нашей стране: до 250 информационных материалов ежедневно; мультимедийные форматы: фото, видео, инфографика; шесть языковых версий сайта. Посещаемость – более 270 000 уникальных посетителей в сутки.

Медиакит проекта "Лучшие из лучших"

На все вопросы, связанные с участием в проекте, наши менеджеры ответят Вам по телефону 8-017-363-79-40 и по электронной почте reklama@belta.by.