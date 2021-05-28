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Новости
19:32
Путин пригласил Лукашенко искупаться в море
Президент
19:23
Ограничение торговли с Украиной стало следствием принятых этой страной решений - Гурьянов
Экономика
19:18
Лукашенко и Путин отметили рост товарооборота и важность закрепить положительные тенденции
Экономика
19:05
Канадские хоккеисты обыграли команду Казахстана в матче ЧМ-2021 в Латвии
Спорт
18:57
Кочанова провела совещание с работниками Минздрава и представителями медучреждений
Общество
18:42
Лукашенко о событиях вокруг Беларуси: идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года
Президент
18:37
Минюст назвал победителей конкурса для юристов и журналистов на приз имени Спасовича
Общество
18:37
Хоккеисты сборной Швеции выиграли у британцев в матче первого раунда ЧМ в Латвии
Спорт
18:11
Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов
Политика
18:02
Представитель туротрасли: от запретов на полеты в первую очередь пострадали простые туристы
Общество
17:56
Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи
Президент
17:48
Слижевский о снятии госфлага Беларуси в Риге: это вызывает крайне негативные эмоции
Общество
17:44
Нетрезвый бесправник угнал машину в Речицком районе
Происшествия
17:43
СК направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" рейса Афины-Вильнюс
Общество
17:34
ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки
В мире
17:29
Минюст пояснил новшества в сфере обязательной юридической экспертизы
Общество
17:28
Лицеист продавал несуществующие товары по выгодной цене и фотографиям из интернета
Происшествия
17:19
Закладчику мефедрона из Борисова грозит до 15 лет лишения свободы
Происшествия
17:16
Троих браконьеров из Полоцка задержали после ночной погони со стрельбой
Происшествия
17:07
Минздрав определил порядок разработки клинических протоколов
Общество
16:57
Мозырский НПЗ с 1 июня приступает к капитальному ремонту
Экономика
16:56
БГУ представит около 20 разработок на выставке "ТИБО-2021"
Технологии
16:50
ФОТОФАКТ: Международный фестиваль "Золотая пчелка" в Климовичах собрал более 400 участников
Культура
16:36
Возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий экс-директором предприятия в Минске
Происшествия
16:35
Новый пляж обустраивают в Могилеве
Регионы
16:07
Ресурсы домашних хозяйств белорусов в I квартале составили Br1470,4 в месяц
Общество
15:59
Генпрокурор возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге
Происшествия
15:59
РЕПОРТАЖ: Реабилитация через труд - опыт работы с подопечными Селютского дома-интерната
Регионы
15:58
Пономарева: Беларусь, Россия, Китай - форпосты суверенности в современном мире
Политика
15:36
Чуприс: граждане должны задавать властям острые вопросы
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Экономика
28 мая 2021, 19:39
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