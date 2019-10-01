Путин подтверждает необходимость устранения барьеров в торговле внутри ЕАЭС

1 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подтверждает необходимость устранения барьеров в торговле внутри Евразийского экономического союза. Об этом он заявил на саммите в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам российского лидера, перед объединением стоят новые масштабные задачи, и особое внимание следует уделить системной работе по устранению барьеров во взаимной торговле товарами и услугами.

Президент России согласился с положительными оценками работы ЕАЭС. Он отметил, что союз развивается поступательно, создан объемный общий рынок, который успешно функционирует, а интеграционные процессы оказывают благоприятное воздействие на рост экономик стран - участниц объединения.

В числе приоритетов Владимир Путин назвал введение общесоюзного регулирования в финансовой сфере. Он упомянул концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, которую предполагается утвердить по итогам нынешнего заседания. "Этот документ станет дорожной картой по разработке и утверждению универсальных правил предоставления банковских и страховых услуг, операций с ценными бумагами. Реализация предусмотренных дорожной картой мероприятий позволит упростить доступ граждан наших стран к финансовым инструментам, сделать этот сегмент рынка унифицированным и транспарентным", - сказал российский лидер.

По его мнению, хорошими темпами идет процесс совершенствования союзного законодательства в сфере энергетики. "Рассчитываем, что уже в ближайшее время вступят в силу договоренности по формированию единого электроэнергетического рынка. Общее электроэнергетическое пространство должно быть сформировано одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году. В первую очередь нужно завершить процесс унификации законодательств государств-членов в сфере поставки и транспортировки газа", - заявил Владимир Путин.

Следует и далее развивать сотрудничество в сфере цифровой экономики. Общим интересам, уверен Президент России, отвечает скорейший запуск стандартизированной системы поиска вакансий. "Реализация этого проекта позволит гражданам наших стран узнавать в интернете о свободных рабочих местах во всех государствах союза", - отметил он.

Владимир Путин подчеркнул большое значение скорейшей реализации соглашения о прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. "Евразийская экономическая комиссия согласно нашему сегодняшнему решению получит соответствующие дополнительные полномочия. Важно обеспечить прозрачность обращения продукции на союзном рынке. Нужно наладить полноценный обмен юридически значимыми электронными сопроводительными товарными документами, а также энергичнее внедрять электронную маркировку товаров", - сказал Президент России.

Российская сторона считает важным продолжать работу, направленную на укрепление взаимовыгодного сотрудничества ЕАЭС с заинтересованными зарубежными партнерами. Владимир Путин отметил развитие сотрудничества с конкретными странами, призвал и далее налаживать взаимодействие с интеграционными объединениями, включая ШОС и АСЕАН, работать в пользу большого евразийского партнерства.-0-