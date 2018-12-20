Путин: расчеты в российских рублях между Беларусью и Россией приближаются к 70%

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Расчеты в долларах США в торговле между Беларусью и Россией снижаются, а в российских рублях приближаются к 70%. Такую цифру привел президент России Владимир Путин сегодня на пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между Беларусью и Россией расчеты в рублях - под 60% с лишним, почти под 70%", - сказал Владимир Путин. Он констатировал, что роль российского рубля в качестве резервной валюты и средства расчетов увеличивается на всем пространстве Евразийского экономического союза.

Сославшись на данные Международного валютного фонда, президент России сообщил, что в мировой экономике за последний год расчеты в долларах США снизились с 63% до 62%. При этом в самой России уровень долларовых расчетов несколько выше - 69%. Это, по его словам, связано с тем, что основные российские экспортные товары, прежде всего нефть, котируются в долларах.

Владимир Путин подчеркнул, что выполнение задачи дедолларизации российской экономики связано исключительно с хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. Говоря о слухах о возможном запрете доллара в России, он заявил: "Ничего подобного нет и не будет". А исчезновение с улиц электронных табло с курсами обмена валют президент России объяснил исключительно борьбой с нелегальными обменными пунктами.-0-