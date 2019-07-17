ПВТ и Сбербанк России будут сотрудничать в сфере инновационного образования

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий и ПАО "Сбербанк России" будут сотрудничать в сфере инновационного образования. Такая договоренность достигнута директором ПВТ Всеволодом Янчевским и президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом, который посетил ПВТ 16 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парка высоких технологий.

Всеволод Янчевский познакомил Германа Грефа с основными направлениями работы парка, особенностями белорусского законодательства в сфере высоких технологий и передовыми разработками резидентов ПВТ. Герман Греф высоко оценил результаты работы парка и предложил детально изучить возможности двустороннего взаимодействия.

Руководители Сбербанка и ПВТ договорились об активном сотрудничестве в проектах инновационного образования. Всеволод Янчевский отметил, что передовой опыт Сбербанка в этой сфере заслуживает самого пристального внимания.

Герман Греф выступил в ПВТ с лекцией о тенденциях развития искусственного интеллекта в России и мире. Неформальная встреча с представителями белорусского IT-сообщества длилась больше двух часов. На ней присутствовали создатели и разработчики уникальных белорусских продуктов в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, дополненной и виртуальной реальности. Обсуждались вопросы цифровой доступности банковских услуг и главные тренды в мобильном мире. "Эксперты сошлись во мнении, что искусственный интеллект неизбежно заменит собой многие традиционные профессии. Вместе с тем с развитием технологий появляются целые отрасли для новых знаний и десятки миллионов новых рабочих мест по всему миру", - отметили в ПВТ.-0-