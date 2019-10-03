ПВТ зарегистрировал более 100 новых резидентов

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 129 компаний, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

Среди резидентов много зарубежных центров разработок, в том числе одна из крупнейших в мире мобильных игровых компаний "Плейрикс БиУай" со штаб-квартирой в Дублине. Зарегистрирован также мировой вендор из Израиля, который специализируется на сетевой безопасности - "Чек Пойнт Софтвер Текнолоджис Белрус". Пришел в Беларусь и лидер в разработке программного обеспечения для учреждений здравоохранения "Сенсори Текнолоджис" (Канада). Швейцарская компания "Лувэа БЛР" также открыла центр разработки в Минске и будет заниматься созданием системы управления звонками, интегрированными в Microsoft Teams. В парке теперь работает и серьезный игрок из сферы финтеха - компания "СПГ Софтвэ Солюшнс" (Австрия). Представлены резиденты из Великобритании, Голландии, США.

Новые IT-компании работают в промышленном секторе. Моделированием зданий и сооружений в рамках ПВТ займется "ЭНЭКА" (BIM-проектирование). Компания "Фрешли Дата" разрабатывает программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов в сфере электронной торговли с использованием облачных технологий и искусственного интеллекта. Стала резидентом и "Тут Бай Медиа", которая будет оказывать услуги в сфере интернет-рекламы и классифайда. "Альфа Орион" занимается разработкой собственного программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов. Среди новичков и стартап "Дипди" (диагностика заболеваний человека по глазному дну).

По информации парка, восемь компаний получили отрицательное заключение по итогам научно-технической экспертизы, еще восемь - лишены статуса резидента ПВТ.

На сегодня в Парке высоких технологий насчитывается 684 компании.-0-