Рабочая группа будет координировать создание систем маркировки и прослеживаемости товаров

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа для координации деятельности по созданию национальной системы маркировки и системы прослеживаемости товаров создана распоряжением премьер-министра Беларуси от 23 апреля 2019 года №114р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Ее руководителем назначен заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.

Межведомственной рабочей группе поручено до 1 июля 2019 года выработать и представить в Совет Министров согласованные предложения о совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы создания национальной системы маркировки и системы прослеживаемости товаров. До 1 октября 2019-го она представит предложения о перечне товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, прослеживаемости, в том числе на территории Евразийского экономического союза.

Также рабочая группа будет координировать деятельность оператора национальной системы маркировки товаров и его взаимодействия с республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными правительству, при реализации пилотного проекта по маркировке обуви средствами идентификации, создании и функционировании национальной системы маркировки товаров.

Кроме того, на рабочую группу возложены полномочия принимать меры по урегулированию спорных вопросов, возникающих в ходе реализации данного пилотного проекта, и выработке предложений о подготовке и реализации иных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС.

Министерству по налогам и сборам поручено осуществлять обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы.

Координация работы по выполнению данного распоряжения возложена на первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина.-0-