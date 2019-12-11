Рабочая группа для повышения энергоэффективности на объектах соцсферы создана в Беларуси

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создается межведомственная рабочая группа по выработке решений для повышения энергоэффективности на объектах социальной сферы. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 10 декабря №642р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совета Министров.

Руководителем группы назначен заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко. Распоряжение принято для развития взаимодействия с представительством Всемирного банка в Беларуси.

Специалисты должны организовать в 2020 году качественную проработку и подготовку облисполкомами и Минским горисполкомом проектных предложений, в том числе по использованию возобновляемых источников энергии. Кроме того, предстоит оценить целесообразность комплексных изменений в действующее законодательство для создания условий реализации инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.

При необходимости совместно с представительством Всемирного банка будет разработана концепция подготовки и реализации инициативы, план по разработке проектов нормативных правовых актов.-0-