Рабочая группа доработает проект концепции совершенствования господдержки МСП

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создадут рабочую группу по доработке проекта концепции совершенствования системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Такое решение принято по итогам расширенного заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве экономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

На заседании обсуждались проект концепции совершенствования системы господдержки МСП и профессиональный стандарт "Управление коммерческой организацией", разработанные Минэкономики. При рассмотрении проектов поступило значительное количество конструктивных предложений, которые будут учитываться при доработке. По итогам заседания принято решение о создании рабочей группы по доработке проекта концепции. В ее состав войдут представители бизнес-ассоциаций, центров поддержки предпринимательства, инкубаторов малого предпринимательства, госорганов.

Также рассматривались итоги реализации государственной программы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы за 2018 год, перспективы выполнения сводных целевых показателей в 2019 и 2020 годах. Обсуждалась необходимость выработать предложения по ключевым прогнозным показателям развития МСП при формировании госпрограммы на очередной пятилетний период. Кроме того, были затронуты вопросы методологии расчета показателей и разработки методики проведения социальных опросов как независимого инструмента оценки эффективности госпрограмм населением.

Круглый стол на тему "Развитие рынка услуг по поддержке малого и среднего предпринимательства" был организован по проекту международной технической помощи "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", реализуемого Министерством экономики совместно с ПРООН при финансовой поддержке Европейского союза. В заседании приняли участие представители бизнеса и государственных органов, депутаты Палаты представителей Национального собрания, руководители центров поддержки предпринимательства и инкубаторов малого предпринимательства, эксперты.-0-