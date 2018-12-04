Рабочая группа по белорусско-российскому сотрудничеству создана при Совмине

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества создана распоряжением премьер-министра Беларуси от 30 ноября 2018 года №358р. Ее возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рабочая группа уполномочена вырабатывать позиции по актуальным вопросам сотрудничества Беларуси и России и вносить в правительство Беларуси предложения по их решению (при необходимости с проектами нормативных правовых актов).

Также ей поручено обеспечить взаимодействие с созданной в РФ рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений.

В составе рабочей группы представители МИД, НАН, Минздрава, МАРТ, Минфина, Минтранса, МВД, ГТК, Минэнерго, Минпрома, МНС, КГБ, "Белнефтехима", Минсельхозпрода, Минэкономики.-0-