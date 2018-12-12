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Рабочая группа при Минэкономики подготовит предложения по развитию системы бизнес-образования

Экономика 12.12.2018 | 10:23
Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования прошло в Министерстве экономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

На заседании обсужден ряд вопросов, в частности "О концептуальных подходах по разработке программно-стратегических документов, направленных на развитие системы бизнес-образования на период 2021-2025 годов". Республиканским советом принято решение создать рабочую группу при Минэкономики по подготовке концептуальных предложений по развитию системы бизнес-образования на этот период. Они будут включены в планируемый к разработке программный документ по развитию системы образования Беларуси на следующее пятилетие.

Рассмотрен и в целом одобрен проект профессионального стандарта "Управление коммерческой организацией". После доработки Министерством экономики совместно с заинтересованными этот стандарт будет направлен ведущим бизнес-ассоциациям для обсуждения. Планируется, что проект профессионального стандарта будет направлен на утверждение в Министерство труда и социальной защиты в I квартале 2019 года.

В Минэкономики также обсужден вопрос о формировании системы общественной (добровольной) аккредитации субъектов рынка бизнес-образования. Принято решение рекомендовать участникам рынка проходить общественную аккредитацию в международных ассоциациях бизнес-образования. Кроме того, одобрены предложения Минэкономики о целесообразности подготовки проектной инициативы, предусматривающей укрепление организационного потенциала профессиональных ассоциаций участников данного рынка, разработка профессиональных стандартов и формирование системы общественной (добровольной) аккредитации субъектов бизнес-образования, направление ее на рассмотрение в представительство Европейского союза в Беларуси.

Помимо этого, рассмотрены вопросы о работе по обеспечению нормативного правового регулирования проведения образовательного процесса в дистанционной форме, а также использования информационно-коммуникационных технологий для предоставления услуг бизнес-образования в удаленном (дистанционном) режиме, о реализации коммерческими организациями программ допобразования взрослых и предложениях по совершенствованию этой деятельности. "По результатам обсуждения Министерству образования предложено разработать в 2019 году методические рекомендации по организации прохождения государственной аккредитации иными организациями, реализующими образовательные программы дополнительного образования взрослых", - добавили в пресс-службе.

На заседании также подведены итоги работы республиканского совета в 2018 году и одобрен проект плана работы на 2019 год.-0-

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Теги
бизнес, Министерство экономики, образование, проект
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