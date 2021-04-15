Рабочая группа приступила к разработке сценариев прогноза соцэкономразвития на 2022-2024 годы

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа приступила к разработке сценариев прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022-2024 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Прогноз социально-экономического развития и прогноз бюджета на 2021 год был разработан на основе единого целевого сценария. Основная задача правительства на этапе выхода из стадии спада 2020 года - обеспечить максимально быстрое восстановление и вернуть экономику на траекторию прежнего развития. Это соответствует принципам проведения контрциклической макроэкономической политики", - отметили в пресс-службе.

В настоящий момент межведомственная рабочая группа по формированию прогноза приступила к разработке сценариев развития на 2022-2024 годы. "Формирование макроэкономического прогноза начинается с определения актуальных внутренних и внешних условий. На фоне восстановительного роста в мировой экономике во всех разрабатываемых сценариях внешние параметры приняты одинаковыми. В частности, в 2022 году темп роста мировой экономики - 104,4%, России - 103,8%, еврозоны - 103,8%; цена на нефть марки Urals - $50 за баррель, курс российского рубля - 76,5 за $1. Различия между сценариями формируются на основе реализации вероятных рисков с целью выработки соответствующих мер", - пояснили в Минэкономики.

Рассмотрение вероятностных прогнозов в правительстве планируется в июне.-0-