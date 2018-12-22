Рабочая группа займется решением вопросов строительства нового азотного комплекса на "Гродно Азоте"

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа по решению вопросов реализации в открытом акционерном обществе "Гродно Азот" инвестиционного проекта "Строительство азотного комплекса по проспекту Космонавтов, 100 в Гродно" создана распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 19 декабря 2018 года №381р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Возглавил рабочую группу заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Межведомственной рабочей группе поручено обеспечить выработку мер, направленных на защиту интересов страны при реализации инвестиционного проекта.

При необходимости к работе будут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, вносить в Совет Министров предложения по вопросам реализации инвестпроекта.

"Белнефтехиму" вместе с заинтересованными поручено обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение рабочей группы материалов по вопросам реализации инвестпроекта, а также подготовку проектов протоколов (решений) по этим вопросам.​-0-