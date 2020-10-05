5 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год. Об этом шла речь на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам, которое состоялось сегодня в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Парламентарии обсудили вопрос о ходе подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2021 год, - проинформировали в пресс-службе. - Рабочая группа по его подготовке завершила свою работу. Представители Парламентского собрания принимали участие в обсуждении основных параметров документа. Депутаты констатировали, что в текущем году из бюджета Союзного государства финансируется 12 программ, четыре из которых завершаются. Разработка семи новых программ СГ, концепции которых в настоящее время находятся на разных стадиях согласования, продолжается. Парламентарии выразили озабоченность в связи с отсутствием конкретных сроков согласования новых программ Союзного государства. С целью активизации такой работы профильным комиссиям Парламентского собрания совместно с министерствами и ведомствами рекомендовано обсудить ход согласительных процедур. Вопрос о проекте декрета Высшего государственного совета "О бюджете Союзного государства на 2021 год" планируется к внесению в повестку очередной сессии Парламентского собрания".

Участники заседания рассмотрели вопрос о ходе исполнения бюджета Союзного государства в текущем году. Депутаты признали исполнение бюджета в целом удовлетворительным и констатировали, что в основном неполное освоение средств обусловлено отменой или переносом на другой срок мероприятий в связи с принятием ограничительных мер из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.

"Депутаты обсудили ход работы по совершенствованию механизма учета имущества, созданного или приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Этот вопрос неоднократно становился предметом обсуждения на различных мероприятиях Парламентского собрания, где депутаты выражали обеспокоенность отсутствием должного учета имущества, созданного в результате реализации программ Союзного государства. Работу по организации учета имущества на территории Росси было поручено провести Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. В связи с тем, что до настоящего времени информация о завершении такой работы в Парламентское собрание не поступала, депутаты предложили включить данный вопрос в повестку заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства".

В мероприятии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, финансовых и экономических органов Беларуси и России, министерств и ведомств, являющихся государственными заказчиками союзных программ.-0-