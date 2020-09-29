Работа национальных деловых советов позволяет решать проблемные вопросы бизнеса - Улахович

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа национальных деловых советов позволяет постепенно решать конкретные проблемные вопросы, с которыми сталкивается бизнес. Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на совместном заседании деловых советов Беларуси и России, которое состоялось в формате видеоконференции в рамках VII Форума регионов двух стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БелТПП.

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По словам руководителя палаты, площадка совместных заседаний доказала свою эффективность - например, в прошлом году на заседании в Санкт-Петербурге был озвучен ряд вопросов, по которым на сегодняшний день уже приняты решения, упростившие совместную работу бизнеса. "В этом году по итогам заседания будут подготовлены для передачи государственным органам рекомендации по таким направлениям, как снятие существующих ограничений и барьеров, признание электронной цифровой подписи, банковских гарантий, участие в государственных закупках, цифровизация экономики, совместное продвижение продукции на рынки третьих стран и оказание финансовой поддержки работы белорусских и российских компаний на этих рынках", - отметил Владимир Улахович.

В мероприятии также приняли участие председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального Собрания России Андрей Кутепов, член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко, президент ТПП России Сергей Катырин, председатель Белорусско-российского делового совета, генеральный директор белорусско-германского СП "Санта Импэкс Брест" Александр Мошенский, председатель Российско-белорусского делового совета, председатель совета директоров АО "ОХК "УРАЛХИМ" Дмитрий Мазепин, руководители региональных ТПП Беларуси и России и около 70 представители бизнеса двух стран.

Участники заседания обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления кооперации на уровне регионов, успешные совместные проекты, вопросы обеспечения равноправного доступа российских и белорусских торгово-промышленных структур на рынки двух стран, механизмы технического и нормативно-правового регулирования, влияющие на расширение деловых связей между предприятиями и организациями, а также другие вопросы системного характера, возникающие при осуществлении взаимной торговли и при экспорте продукции в третьи страны.

Кроме того, в рамках заседания Витебское и Гомельское отделения Белорусской торгово-промышленной палаты подписали соглашения о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Самарской области.-0-