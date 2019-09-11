Работа по снижению затрат и себестоимости продукции цементной отрасли недостаточно эффективна - КГК

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по снижению затрат и себестоимости продукции в цементной отрасли ведется недостаточно эффективно, заявил журналистам заместитель председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на коллегии Комитета госконтроля рассматриваются результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросам эффективности работы организаций цементной промышленности.

"Несмотря на улучшение ряда показателей в деятельности цементной промышленности, имеется немало проблемных вопросов, связанных с эффективностью работы предприятий отрасли, - рассказал Дмитрий Баско. - Так, по итогам 2018 года не достигнуты 8 из 10 основных показателей Программы эффективного использования мощностей организаций цементной промышленности на 2015-2020 годы. В результате недополучен экономический эффект на общую сумму Br73,5 млн".

/Будет дополнено/.-0-