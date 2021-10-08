Работники потребкооперации нацелены на повышение качества обслуживания - заготовитель

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники потребкооперации нацелены на повышение качества обслуживания населения, в том числе в сельской местности. Об этом заявил заготовитель продуктов и сырья 6-го разряда производственно-заготовительного унитарного предприятия "Минсккоопвторресурсы" Денис Королев во время общего собрания представителей членов Белкоопсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа потребкооперации тесно связана с обслуживанием населения. Это и торговля, и заготовки. От того, насколько профессионально и ответственно мы это делаем, зависят не только финансовые показатели, но и авторитет потребкооперации. В своей работе мы руководствуемся главным принципом - помогать людям, ответственным подходом к заготовке продукции и сырья. Важен постоянный контакт с населением, которое является основным партнером заготовителя в нашей системе. Благодаря работе заготовителей жители нашей страны знают, что могут получить дополнительный доход и имеют гарантированный сбыт на свою продукцию. Сельское население очень трудолюбивое и благодарное, и при слаженной работе будет польза и для потребкооперации, и для населения, и для всей страны", - сказал Денис Королев.

Система потребительской кооперации в Беларуси объединяет 302,7 тыс. членов-пайщиков и обеспечивает занятость почти 42 тыс. человек, обслуживает 3,3 млн граждан, в том числе все сельское население страны. В структуру Белкоопсоюза входят четыре облпотребсоюза, 55 районных и 4 областных потребительских общества, 52 унитарных предприятия, 5 учреждений образования.

Основным видом деятельности организаций потребкооперации является торговля - более 70% в совокупном объеме выручки.

По итогам работы в январе - августе совокупный объем деятельности Белкоопсоюза превысил Br2,2 млрд. Среднемесячная зарплата в системе потребкооперации составляет около Br760.

Сейчас Белкоопсоюзом реализуется Концепция развития потребительской кооперации на 2021-2025 годы. Среди основных задач - завершение работ по реформированию организационной структуры, обеспечение рентабельной работы, автоматизация бизнес-процессов, совершенствование материально-технической базы.-0-