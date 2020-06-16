Работу Нацагентства инвестиций и приватизации нужно переформатировать - Червяков

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу Национального агентства инвестиций и приватизации нужно переформатировать и придать ей новый импульс. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, представляя Дмитрия Красовского в качестве директора НАИП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Премьер-министр Роман Головченко 16 июня согласовал кандидатуру Дмитрия Красовского на должность директора Национального агентства инвестиций и приватизации. Сегодня Александр Червяков представил нового директора НАИП коллективу.

Министр напомнил, что стоит задача переформатировать работу агентства, придать ей новый импульс, и особое внимание уделил направлениям деятельности НАИП, которые сегодня нужно развивать. Помимо традиционного - инвестиций - Александр Червяков назвал предпринимательство и развитие регионов, подчеркнув, что они хорошо гармонируют друг с другом.

"Инвестиции в виде проектов локализуются в конкретном месте - в регионах. Поэтому следует понимать, где они нужнее в наибольшей степени. Инвестиции вкладывает бизнес, следовательно, необходима активная работа агентства, чтобы привлечь национального и иностранного бизнесмена для создания новых предприятий и производств. Нужно создавать в нашей стране по сравнению с соседями наиболее конкурентные условия, при которых инвесторы имели бы минимальные риски и издержки при реализации своих проектов. В этом направлении необходима работа как Министерства экономики, так и НАИП", - пояснил министр.

Александр Червяков пожелал Дмитрию Красовскому хорошего старта и результативности в работе и выразил надежду, что под его руководством НАИП станет настоящим агентством развития.

В свою очередь Дмитрий Красовский поблагодарил коллег за оказанное доверие и пожелания.-0-