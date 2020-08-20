Работы на первом энергоблоке БелАЭС идут по графику - Минэнерго

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первом энергоблоке Белорусской АЭС идут испытания для перехода к энергетическому пуску. С ходом работ 19 августа ознакомился министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Руководитель ведомства ознакомился с ходом работ на первом энергоблоке, где после загрузки в реактор ядерного топлива ведутся необходимые испытания для перехода к одному из ключевых этапов проекта - энергетическому пуску. Работы выполняются в соответствии с графиком", - проинформировали в пресс-службе.

Министр также пообщался с работниками станции - ситуация в коллективе спокойная, рабочая. Обсуждены ключевые задачи на ближайшую перспективу.

Как сообщалось, энергетический пуск реактора первого энергоблока с включением в белорусскую энергосистему планируется в четвертом квартале 2020 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели.

По информации Минэнерго, ввод БелАЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии, замещать 4,5 млрд куб.м природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн т.-0-