31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по прокладке газопровода к Нежинскому ГОК выполнены на 70%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Славкалия".

"Славкалий" продолжает активные работы по прокладке газопровода к Нежинскому ГОК. Длина топливной артерии составляет 43 км. Проект строительства реализован на 70%", - сообщили в пресс-службе компании.

Завершается устройство переходов через мелиоративные каналы и автодороги. В настоящее время специалисты заняты последним и самым трудоемким из них - переходом через реку Случь длиной 500 м. На завершающей стадии находится и устройство десяти узлов развития для дальнейшей газификации примерно 30 населенных пунктов. Строительство подземной магистрали началось в октябре 2018 года. Проведенный газ обеспечит работу модульной котельной и будущей ТЭЦ мощностью 40 МВт, основная задача которой снабдить тепловой и электрической энергией производство калийных удобрений галургическим методом.

Фото ИООО "Славкалий"

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год.

Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2017 году. Проект реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-