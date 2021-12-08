Рачков: Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с Оманом

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, член Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по политическим вопросам и международному сотрудничеству Сергей Рачков провел встречу рабочих групп парламентов Беларуси и Султаната Оман. Делегацию Омана возглавлял руководитель рабочей группы профессор Саид Мубарак Аль Мухаррами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В следующем году наши страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. В связи с этим установление прямых контактов по обмену опытом и мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, между рабочими группами парламентов представляется особенно актуальным.

В ходе встречи Сергей Рачков отметил, что Беларусь высоко ценит дружественные связи с Султанатом Оман. В отношениях Беларуси и Омана отсутствуют разногласия и противоречия в политической сфере, двусторонние связи носят доверительный характер, взгляды на актуальные международные вопросы во многом близки.

С коллегами из Омана обсуждены вопросы взаимодействия в международных парламентских организациях. Белорусский сенатор выразил слова благодарности делегации Омана за оказанную поддержку в ходе 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза по недопущению внесения в повестку дня в качестве чрезвычайного пункта резолюции по Беларуси.

Акцент в ходе встречи сделан на ключевых аспектах торгово-экономического сотрудничества, в том числе обсужден вопрос о создании совместного комитета по реализации решений. По инициативе белорусской стороны ведется работа по созданию совместного белорусско-оманского межправительственного комитета. Данный институциональный орган станет основным межправительственным механизмом координации сотрудничества между нашими странами во всех областях, представляющих взаимный интерес.

"Мы заинтересованы в наращивании динамики торгово-экономического сотрудничества и готовы работать в направлении его дальнейшего расширения и диверсификации. При этом рассматриваем его развитие как фундамент для укрепления всего спектра отношений. Полагаем, что настало время, чтобы перевести двусторонние отношения в более практическую плоскость. Следует определить несколько приоритетных сфер взаимодействия, которые отвечают национальным интересам обеих стран", - подчеркнул Сергей Рачков.

Отдельное внимание парламентариями уделено вопросам поддержки туризма и обмену безвизовым режимом между двумя странами, развитию медицинского сотрудничества и медицинского туризма, поощрению проведения совместных культурных мероприятий, научного сотрудничества в университетах и исследовательских институтах, студенческого обмена.

"Мы будем наращивать экспорт в Оман, в первую очередь там востребованы белорусские продукты питания, продукция машиностроения и наукоемкая продукция", - отметил сенатор в беседе с журналистами по итогам встречи.

Во встрече с белорусской стороны приняли участие члены рабочей группы Олег Руммо, Инна Крачек, Светлана Одинцова и Светлана Шутова.-0-