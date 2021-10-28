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28 октября 2021, 13:21

Рачков о противодействии санкционному давлению: правительство держит ситуацию на контроле

Сергей Рачков. Фото из архива
Сергей Рачков. Фото из архива

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков прокомментировал доклад заместителя премьер-министра Юрия Назарова "О результатах работы промышленного, нефтехимического, энергетического комплексов и перспективах развития данных сегментов экономики в рамках существующих мировых тенденций" на совместном заседании палат Национального собрания Беларуси в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы услышали о достаточно серьезных успехах в развитии нашей промышленности, росте промышленного производства и экспорта. Узнали, что происходит серьезное пополнение бюджета за счет роста экспорта товаров и услуг. Конечно же, было уделено внимание (и думаю, это совершенно справедливо) мерам по противодействию тому санкционному давлению, которое оказывается на Беларусь. Прозвучали достаточно четкие ответы на все вопросы по этому поводу.

Правительство держит ситуацию на контроле, уделяет ей пристальное внимание. "С одной стороны - мероприятия реагирования на санкционное давление, где есть возможность без ущерба для нас ответить на недружественные действия, правительство это делает. С другой стороны - внимание вопросам импортозамещения. Прозвучали очень конкретные ответы на все эти вопросы", - сказал Сергей Рачков.

Сенатор подчеркнул: в стране есть весьма крупные трудовые коллективы. "И, конечно же, они должны функционировать устойчиво. Для этого, в том числе, требуется и ввод новых мощностей. Упор - на производство автобусов и трамваев, финансирование "Интеграла". Иными словами, акценты были сделаны и на состоянии экономики страны, и на ее перспективах", - констатировал он.-0-

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